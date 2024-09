La Notte Europea dei Ricercatori torna ad Avellino

L’evento che si svolgerà presso la sede di Avellino del Dipartimento di Agraria, in viale Italia 60, è rivolto ai curiosi di ogni d'età, grandi e piccini, desiderosi di nuove scoperte

Venerdì 27 settembre dalle 19:30 alle 22:00, ritorna ad Avellino "La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori", evento internazionale che coinvolge atenei e centri di ricerca in tutta Europa. Un appuntamento che la città accoglie ogni anno con gioia e interesse fin dalle prime edizioni e che sottolinea il forte legame tra l'Irpinia e l'Università di Napoli Federico II, presente ad Avellino dal 2006 con una sede del Dipartimento di Agraria dedicata ai corsi di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia e magistrale in Scienze Enologiche. La sede avellinese è inoltre un punto di riferimento di rilevanza internazionale per la ricerca in campo viticolo ed enologico.

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori rappresenta un’occasione unica di incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini, finalizzata a diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca, in un contesto informale e stimolante.

Il pubblico sarà coinvolto dai ricercatori in esperimenti, dimostrazioni ed esperienze sensoriali, sui vari aspetti della scienza nascosta in un calice di vino e avrà l’occasione di toccare con mano tematiche attuali del mondo della ricerca. Dalla scienza della vite al DNA, dai microrganismi alla chimica degli odori, tutti potranno divertirsi ad essere scienziati per una sera!