Ritorno in Irpinia

Il Tenente Colonnello Nicola Clemente torna ad Avellino per assumere l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale.

Per Clemente si tratta di un ritorno in Irpinia avendo comandato il Nucleo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino dal 2014 al 2021, anno in cui è stato trasferito, quale comandante, al Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, dove ha coordinato attività di rilievo nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Originario di Salerno, 51enne, sposato e padre di un figlio, Clemente lascia il comando di Napoli per subentrare al Colonnello Fernando Sileo, trasferito a Salerno.

Laureato in Giurisprudenza, il suo curriculum evidenzia una carriera ricca di esperienze significative. Tra i vari incarichi ricoperti, Clemente è stato Comandante del Reparto Nautico e del Reparto a Cavallo dell’allora Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, nonché Responsabile del servizio CITES per la Regione Campania.

Quindi, dopo la significativa esperienza napoletana, dove ha condotto numerose operazioni sempre in sintonia con i vertici del Regione Carabinieri Forestale “Campania” e dell’Autorità Giudiziaria che ne hanno apprezzato lo stile e la professionalità, Clemente torna ad Avellino.

Il ritorno in Irpinia rappresenta per lui una sfida che potrà affrontare con la profonda conoscenza del territorio e l’esperienza accumulata, garantendo così continuità e competenza nelle delicate operazioni che lo attendono.