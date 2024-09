Intervenuti i vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, nella tarda serata di ieri 22 settembre è intervenuta nel territorio del comune di Vallesaccarda in via Francesco Tedesco, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta nel parcheggio comunale del paese. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Danni si sono registrati alla copertura del parcheggio e i Carabinieri delle stazioni di Trevico e Vallata hanno effettuato i rilievi di propria competenza.