Mirato ad accelerare l’occupazione di 50 giovani donne nel mezzogiorno, il progetto, realizzato in partnership con Generation Italy, è sostenuto attraverso il programma Imprenditoria Femminile

Si chiama Cod(H)er il progetto che punta a formare e accompagnare al lavoro 50 giovani donne, NEET, disoccupate o inoccupate tra i 18 e i 29 anni, nelle regioni del Mezzogiorno, preparandole per le professioni digitali e tecnologiche più richieste dalle imprese. Il progetto Cod(H)er nasce dalla partnership di Invitalia e Generation Italy ed è sostenuto attraverso il programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia.

Cod(H)er vuole rendere accessibile alle giovani donne senza alcuna conoscenza tecnica o esperienza professionale pregressa e che intendono intraprendere percorsi professionali in ambito digitale, le opportunità offerte dal mercato del lavoro, contribuendo a contrastare la disoccupazione giovanile femminile e accelerando l’avvio di carriere professionali a partire dalle competenze più richieste dal territorio.

Il progetto offre l’opportunità alle partecipanti di avviare la propria carriera professionale nel settore digitale in qualità di Data Engineer e Java Developer, due delle figure professionali più ricercate sul mercato.

Le attività di formazione si svolgeranno esclusivamente online in formula full-time (dalle 9.00 alle 18.00). I percorsi, inclusivi, esperienziali, intensivi e completamente gratuiti, avranno la durata di 15 settimane per Data Engineer e di 14 settimane per Java Developer. Verranno create 2 classi per un totale di circa 50 partecipanti.

Oltre alla formazione tecnica, le studentesse avranno l’opportunità di maturare competenze soft, attitudinali e trasversali (e.g. problem solving, team work, comunicazione) grazie ad un percorso di mentorship. Al termine del percorso formativo a tutte le studentesse è garantito almeno un colloquio di lavoro con aziende del settore che si occupano attivamente della ricerca di queste professionalità.

I percorsi di formazione e sviluppo professionale del progetto COD(H)ER per le giovani donne costituiscono una grande opportunità per stimolare le attitudini imprenditoriali e rafforzare le competenze, permettendo loro di acquisire un bagaglio di preparazione utile per accedere alle professioni digitali e tecnologiche più richieste dalle imprese – ha detto Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia. “Non è un caso, infatti, che COD(H)ER rientri tra gli interventi previsti dal programma Imprenditoria Femminile, che ha tra i principali obiettivi promuovere i valori e le carriere STEM tra le donne, ridurre il divario di genere e, più in generale, rafforzare il livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, superando un ostacolo alla crescita economica del Paese e un limite alla realizzazione personale di molte donne. Vogliamo contribuire a far nascere una nuova classe di donne manager o imprenditrici che sappiano creare imprese più sostenibili, innovative e competitive” – ha concluso Gallo.

“Nonostante i segnali incoraggianti registrati dal mercato del lavoro, a luglio si è raggiunto il più alto livello di occupazione degli ultimi 20 anni, di questi miglioramenti non hanno beneficiato e non stanno beneficiando tutti allo stesso modo: giovani e donne faticano più di altri a trovare il proprio posto nel mondo del lavoro. Avviare percorsi professionali che portino all’autonomia finanziaria e contribuiscano alla realizzazione personale è una priorità non prorogabile, soprattutto nell’attuale quadro di calo demografico. Per questo siamo felici di poter avviare questo progetto a fianco di Invitalia per favorire l’accesso di giovani donne motivate ad opportunità di lavoro in ambito digitale” – ha commentato Oscar Pasquali, CEO di Generation Italy.

Per accedere ai corsi non sono richieste né competenze pregresse, né titoli di studio o esperienze professionali specifiche è sufficiente candidarsi tramite la pagina dedicata sul sito di Generation Italy, sostenere un breve test online su abilità logico-analitiche, a cui seguirà un colloquio individuale a verifica della motivazione e dell’attitudine.

La partenza delle classi per diventare Data Engineer e Java Developer è prevista nel mese di ottobre. Per candidarsi e saperne di più: https://italy.generation.org/codher/