La Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta del consesso per martedì 24 settembre alle ore 18:00, in prima convocazione, e per giovedì 26 settembre, sempre alle ore 18:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il Consiglio comunale che come di consueto si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente, prevede la discussione di 7 punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali della seduta del 30 luglio;

2. Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2023;

3. Approvazione Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026, Sezione 3.1 “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche” e Sezione 10 “Programmazione triennale del fabbisogno del personale”;

4. Ratifica variazione di Bilancio;

5. Rilascio permesso di costruire all’INGV, determinazioni;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alle spese di lite liquidate da Sentenza Consiglio di Stato.

7. Risposta alle interrogazioni consiliari presentate dal Consigliere Barrasso nella seduta del 30 luglio.