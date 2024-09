"Dotazione di 99,5 milioni di € nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie"

Oggi la Commissione ha pubblicato un nuovo invito a presentare progetti con una dotazione di 99,5 milioni di € nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) per lo scambio di personale, che fanno parte del programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa. L’invito mira a stimolare l’innovazione e il trasferimento di conoscenze attraverso scambi di personale e partenariati internazionali tra i principali istituti di ricerca nell’UE, nei paesi associati a Orizzonte Europa e in tutto il mondo. L’invito dovrebbe finanziare circa 90 progetti che promuoveranno la collaborazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare nel campo della ricerca e dell’innovazione. Il termine per la presentazione delle candidature è il 5 febbraio 2025.

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Iliana Ivanova, ha dichiarato: “Gli scambi di personale nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie offrono a ricercatori e innovatori un’occasione unica per collaborare con le reti globali e migliorare le loro conoscenze all’interno e al di fuori del mondo accademico. I finanziamenti di Orizzonte Europa consentono ai partecipanti di svolgere attività di ricerca all’avanguardia, ampliare le loro reti e trasformare idee innovative in prodotti e servizi tangibili a beneficio delle nostre società. Incoraggio vivamente le organizzazioni, comprese le imprese, le PMI, le organizzazioni di ricerca e gli enti pubblici, a candidarsi.“

I progetti selezionati consentiranno ai ricercatori, al personale amministrativo, ai tecnici e ai dirigenti coinvolti in attività di ricerca di condividere conoscenze e idee in tutte le fasi della catena dell’innovazione. Coloro che partecipano a programmi di scambio del personale hanno la possibilità di recarsi all’estero e ampliare le loro reti, acquisire nuove competenze, condividere conoscenze e condurre ricerche all’avanguardia. Seguendo l’esempio di Canada e Giappone, a partire dal 2025 l’India e il Brasile introdurranno sistemi di cofinanziamento per integrare il finanziamento di progetti MSCA che coinvolgono organizzazioni di questi paesi.