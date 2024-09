M5S, Villani: “Consegnate le firme contro l’Autonomia Differenziata”

"Grande risposta dei cittadini, ora pronti per la sfida del referendum"

La Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, Virginia Villani: “Grande risposta dei cittadini, ora pronti per la sfida del referendum“

Questa mattina, la Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, Virginia Villani, ha consegnato alla CGIL Salerno le migliaia di firme raccolte in tutta la provincia a sostegno del referendum contro l’Autonomia Differenziata. La campagna, condotta con il supporto dei comitati referendari locali, ha visto una partecipazione straordinaria, anche in piena estate, grazie all’impegno costante dei gruppi territoriali e degli attivisti del Movimento, che hanno organizzato banchetti in diverse località della provincia.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’ampia adesione ottenuta. Migliaia di cittadini hanno firmato con convinzione, dimostrando una crescente consapevolezza dell’importanza di mantenere l’unità nazionale“, ha dichiarato Villani. “Le firme raccolte rappresentano un segnale forte e chiaro: la popolazione ha capito i gravi rischi connessi all’Autonomia Differenziata, che rischia di frammentare la gestione di 23 materie fondamentali e che manca delle necessarie coperture finanziarie”.

Secondo Villani e il Movimento 5 Stelle, l’Autonomia Differenziata potrebbe accentuare le disuguaglianze tra le regioni, in particolare in settori chiave come la sanità, dove già esistono forti disparità tra Nord e Sud. “Abbiamo già visto le conseguenze di una gestione sanitaria disomogenea, con differenze significative nell’accesso alle cure. Non possiamo permettere che questa frammentazione si estenda ad altri settori vitali per i diritti dei cittadini“, ha aggiunto Villani.

Con la consegna delle firme, ora la priorità diventa il referendum. “Questa sarà una sfida cruciale. Continueremo a sensibilizzare i cittadini sugli effetti negativi che questa riforma potrebbe avere, e lavoreremo affinché la maggior parte degli Italiani partecipi al voto per difendere i principi di equità e solidarietà nazionale“, ha concluso Villani.