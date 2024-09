Appuntamento in via Roma presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino

Questa sera, martedì 17, dalle ore 20 l’iniziativa ad ingresso libero con la musica del talentoso Davide Colella

L’associazione di promozione sociale Laika torna “on the road” per salutare l’estate atripaldese con due iniziative infrasettimanali in collaborazione con il Bar Millennium e il patrocinio del Comune di Atripalda.

Questa sera, martedì 17 settembre, dalle 20, una vera e propria chicca per gli amici di Laika: il lancio del progetto di Davide Colella, “Stati d’animo in 4/4. Parole e musica”. Il giovanissimo e talentuoso musicista atripaldese renderà magica la serata con le note del suo pianoforte. Cambio di location per l’esibizione a causa del maltempo, appuntamento in via Roma presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino.