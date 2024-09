Al via la settimana europea della mobilità: spazi pubblici condivisi per una mobilità urbana sostenibile e una migliore qualità della vita

Quest'anno l'attenzione si concentra sullo "spazio pubblico condiviso", mettendo in evidenza i vantaggi di un'assegnazione più equilibrata dello spazio stradale

Inizia oggi la settimana europea della mobilità, un evento annuale che promuove la mobilità urbana sostenibile: dal 16 al 22 settembre oltre 3 000 comuni partecipano al festival. Quest’anno l’attenzione si concentra sullo “spazio pubblico condiviso”, mettendo in evidenza i vantaggi di un’assegnazione più equilibrata dello spazio stradale e del rispetto per gli altri utenti. Le attività della settimana comprendono giornate senz’auto, tour in bicicletta e la trasformazione di parcheggi in spazi verdi.

Wopke Hoekstra, Commissario per l’Azione per il clima e responsabile dei trasporti, ha dichiarato: “La popolazione urbana europea è in aumento e con essa la necessità di spostarsi in modo sicuro e sostenibile. La settimana europea della mobilità, al via oggi in oltre 1 800 comuni di 42 paesi, rappresenta l’occasione per coinvolgere cittadini e imprese, urbanisti e politici al fine di migliorare il modo in cui tutti noi beneficiamo degli spazi pubblici nelle nostre città. Gli eventi in tutta Europa promuoveranno strade scolastiche più sicure, luoghi pubblici migliori e più accoglienti, parcheggi adeguati per modi di trasporto alternativi e molto altro ancora. Continuiamo a dare l’esempio e, se ne abbiamo la possibilità, scegliamo modi di trasporto in grado non solo di migliorare la qualità dell’aria urbana, ma anche di rendere le nostre città luoghi più piacevoli in cui vivere.”

La settimana europea della mobilità è la campagna faro della Commissione per sensibilizzare alla mobilità urbana sostenibile e incoraggia un cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva, dei trasporti pubblici e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.