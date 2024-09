Taurasi(Av) – “Settembre al Borgo”

Nel centro storico al via la sedicesima edizione della rassegna di enogastronomia, spettacoli e arte

Taurasi(Av) – Folklore, tradizione e cultura: ritorna nei suggestivi vicoli del centro antico di Taurasi, che si snodano tra Porta Maggiore e Porta Sant’Angelo, la storica rassegna denominata “Settembre al Borgo – Da Porta a Porta”. Il Comitato “Pro Centro Storico”, con il patrocinio del Comune di Taurasi, ha organizzato per sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 la sedicesima edizione della manifestazione di enogastronomia, spettacoli e arte, ideata nel lontano 1983 dal compianto sindaco dell’epoca, il professor Piero Camuso. L’allora prima cittadino del paese irpino della media valle del Calore fu uno dei precursori di un nuovo modello di salvaguardia e di vera promozione delle risorse agricole, artistiche e paesaggistiche del territorio. Camuso ebbe la grande intuizione di aprire realmente le porte dell’incantevole centro storico di Taurasi, dove migliaia di visitatori entrarono per la prima volta in contatto diretto con i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, e con lo straordinario patrimonio culturale e storico dell’antica tradizione contadina irpina.

E proprio con questa motivazione il Comitato “Pro Centro Storico” intende riproporre questa importante iniziativa, che si pone concretamente l’obiettivo di valorizzare tutte le eccellenze del territorio. Nel corso della due giorni si svolgerà la “Sagra del Vino” e saranno attivati un’area aperitivo a partire dalle ore 18.30 e numerosi stand gastronomici dalle ore 20, con esibizioni di prestigiosi gruppi folkloristici. Domenica 15, poi, con inizio alle ore 16.00, sono in programma i “Giochi al Borgo”, una serie di eventi ludici rivolti ai bambini, organizzati dall’Associazione culturale “Taurasium”.