Prosegue il programma di sensibilizzazione dei Carabinieri

Fontanarosa(Av) - Ieri mattina, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa – in linea con le direttive di dettaglio impartite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino - hanno distribuito a tutte le componenti istituzionali presenti le nuove locandine informative e gli opuscoli pieghevoli attraverso i quali l’Arma dei Carabinieri ha inteso avviare una nuova campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, illustrando gli schemi ricorrenti delle più subdole e fastidiose tecniche utilizzate dai truffatori I reati commessi in danno delle fasce più deboli della popolazione sono da sempre quelli che destano maggiore allarme sociale, spesso lasciando segni forse invisibili, ma non per questo meno profondi, proprio nelle vittime dei raggiri: al danno patrimoniale si associa infatti quello psicologico che si tramuta, spesso, in senso di colpa.

Come recentemente ricordato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, principali protagoniste della missione di rassicurazione sociale della Benemerita sono le Stazioni Carabinieri, che vivono le comunità, rappresentando punti di riferimento sempre presenti ed affidabili. Il materiale informativo che è stato distribuito riporta in modo chiaro e semplice una serie di consigli utili ad evitare i raggiri nei quali, soprattutto le persone più anziane, potrebbero cadere. Già da tempo, le Stazioni Carabinieri della provincia irpina, si sono rese promotrici di numerosi incontri informativi svolti in tutti i luoghi in cui c’è aggregazione, al fine di incontrare un numero sempre maggiore di cittadini; iniziative che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Si ricorda ancora una volta a tutti di prestare massima attenzione e a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri chiamando, in caso di dubbio – sempre – il “112 N.U.E”.