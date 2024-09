Alaia(Iv): "Segnale di speranza per le aree interne"

Napoli - “Ridare vita a una scuola rappresenta sempre un momento di speranza per una Comunità. In una fase in cui, soprattutto in provincia di Avellino, abbiamo lottato e lottiamo contro il dimensionamento scolastico, voluto dal Governo centrale, essere qui oggi è un piccolo miracolo che dimostra che i risultati si ottengono, specie se c’è una intensa sinergia istituzionale.” Così il Consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, intervenuto stamani all’inaugurazione della nuova scuola primaria di Sant’Agata Irpina a Solofra (AV), alla presenza del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del Provveditore agli studi, Fiorella Pagliuca, e del Sindaco di Solofra, Nicola Moretti.

“La presenza autorevole del Presidente De Luca – ha aggiunto Alaia – testimonia il valore dell’evento, non tanto per l’inaugurazione in sé della nuova struttura, quanto per la speranza che questa rappresenta per la comunità di Solofra, che oggi può guardare al futuro con un maggiore ottimismo. Faccio i miei complimenti al Sindaco Nicola Moretti e all’amministrazione comunale – ha proseguito il consigliere regionale – per l’impegno profuso nella realizzazione di un progetto che rappresenta un segnale concreto di investimento nel futuro delle giovani generazioni e di speranza per le aree interne della Campania. Il mio plauso va anche e a tutti i tecnici che sono stati impegnati nel portare a termine quest’opera così importante e a tutte le amministrazioni coinvolte che hanno saputo lavorare efficacemente per raggiungere l’obiettivo.”

Presenti all’inaugurazione numerose autorità locali, insegnanti, genitori e studenti, tutti accomunati dalla soddisfazione per l’apertura di un nuovo spazio educativo, che garantirà ai giovani del territorio un ambiente moderno e funzionale per la loro formazione. Rivolgendosi loro, Alaia ha voluto rimarcare come “la riqualificazione della Scuola primaria di Sant’Agata Irpina è parte di un ampio piano di interventi volti a migliorare le infrastrutture scolastiche del territorio irpino e campano, un obiettivo che – ha concluso – abbiamo sempre auspicato e sostenuto e, in sinergia con il Governo regionale, continueremo a perseguire con determinazione.”