Con il surriscaldamento del pianeta e la conseguente siccità privatizzare l’acqua è da irresponsabili

Giovedì 12.09.2024 alle ore 18 è convocata un’ASSEMBLEA PUBBLICA, alla quale sono invitati i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, tutti i sindaci della Campania, le forze politiche, i sindacati, le associazioni, i comitati ed i cittadini per dire no alla privatizzazione dell’acqua della Campania. Chiediamo di ritirare la delibera della Giunta regionale n. 399 del 25.07.2024 con la quale De Luca vuole costituire la Società “Grandi Reti Idriche Campane Spa” per gestire la Grande Adduzione Primaria, vendendo ai privati il 49% delle nostre preziosissime fonti.

Ridiamo vita al movimento popolare che portò alla grande vittoria del 2011 per impedire questa catastrofica privatizzazione ed evitare che la Campania si spogli della risorsa più preziosa di cui dispone. Con il surriscaldamento del pianeta e la conseguente siccità privatizzare l’acqua è da irresponsabili.

All’assemblea interverrà padre Alex Zanotelli, il prof, Alberto Lucarelli ed i comitati per l’acqua della Campania.