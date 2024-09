Parziali 24-25; 19-15; 22-19; 12-15

È terminata con il punteggio di 78-74 la seconda amichevole di precampionato della Scandone Avellino che esce sconfitta dal PalaMiwa dove s’impongono i padroni di casa della Cestistica Benevento. Un match equilibrato soprattutto nei primi due quarti dove le due squadre si sono affrontate con grande energia ed intensità.

Terzo quarto favorevole ai sanniti che sono stati molto più aggressivi sia nella fase offensiva che difensiva e senza troppe difficoltà sono riusciti a portare a casa la contesa che si è rivelata un vero e proprio antipasto di campionato: entrambe le squadre si affronteranno nel prossimo torneo di serie B interregionale.

Nonostante la sconfitta i lupi hanno mostrato evidenti progressi sia sul piano fisico che sull’intesa di gioco. Buona la prestazione specialmente del nuovo arrivato Zanini.

Così coach Sanfilippo nel post partita: “Abbiamo giocato una gara discreta, non siamo stati brillantissimi questa sera. Ci sono cose che abbiamo fatto bene altre meno, ed è normale in questa fase di preparazione al campionato. Loro hanno giocato una gara molto gagliarda e consistente, dobbiamo essere più bravi a leggere alcune situazioni di gioco che di volta in volta si presentano. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti quando il gioco si farà duro e ancora più impegnativo”

Il pre-campionato della Scandone continuerà tra le mura amiche del Pala Del Mauro con un match in programma sabato 14 settembre alle ore 17 contro la Juve Caserta.