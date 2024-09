Dal 13 al 15 settembre

Volturara Irpina (Av) – Un appuntamento imperdibile con la gastronomia di qualità, la tradizione popolare e la natura: l’Irpinia si prepara a ospitare la XIIesima edizione della “Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone”, in programma a Volturara Irpina (Avellino) dal 13 al 15 settembre prossimi. Tre giorni ricchi di eventi culturali, enogastronomici e ricreativi promossi dal Comune di Volturara Irpina, dalla Pro loco di Volturara Irpina e da Slow Food, con il coordinamento artistico di Roberto D’Agnese per Omast Eventi. Protagonista il fagiolo quarantino di Volturara Irpina, prodotto di altissima qualità presidio Slow Food. La Festa comincerà venerdì 13 settembre: la giornata inaugurale vedrà alle ore 18 il convegno dal tema “Aree interne: nuovi modelli di sviluppo turistico e strategie di rilancio”, seguito dall’apertura degli stand gastronomici e da intrattenimenti musicali con “Rotarossa“ (palco di Piazza Roma) e “Le Riflessioni“ (palco di Piazza Carmine). Musica itinerante con “Gli amici della Rosamarina” e spettacoli di artisti di strada che animeranno l’atmosfera del paese.

Sabato 14 settembre la giornata inizierà alle ore 9 con escursioni, ferrata e vie d’arrampicata (per info Oreste Bottiglieri, Guida Alpina, tel. 339.2830361). Alle ore 10 visite guidate su prenotazione, alle ore 11.30 Giochi senza quartiere a cura della Polisportiva Terminio. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 12, accompagnati da intrattenimenti musicali con artisti come “Lando Cafè” (piazza Roma) e “Collant” (piazza Carmine). Dalle ore 16 alle ore 18 visite guidate su prenotazione, alle ore 17 contest di pittura “Disegna la tua tradizione” a cura di Sirian De Feo, quindi degustazioni del fagiolo quarantino a cura dell’associazione Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone. Alle ore 19.30 apertura stand gastronomici, alle ore 20.30 la “stonnitura”, dimostrazione della lavorazione del fagiolo in piazza Carmine. La serata sarà animata da un ricco programma musicale con gruppi come “Alla Bua” e a seguire Dj set con dj Rob Del Percio e Raf Colucci (palco di Piazza Roma). Nel palco di Piazza Carmine Gli Stragatti e a seguire dj Morgan. Musica itinerante con “I tarantellati di Volturara Irpina” e spettacoli di artisti di strada. Domenica 15 settembre la giornata conclusiva prevede alle ore 8 un’escursione sul Sentiero di Annibale (per info Federico tel. 329.3710614).

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 12, accompagnati da intrattenimenti musicali con artisti come Sandro Amato e Nes Jay (piazza Roma) e “Microkosmo” (piazza Carmine). Dalle ore 16 alle ore 18 visite guidate su prenotazione, alle ore 17 premiazione dei Giochi senza quartiere e “Disegna la tua tradizione” in piazza Carmine. Dalle ore 18.00 in piazza Roma DJ Morgan e alle 18.30 la “stonnitura”, dimostrazione della lavorazione del fagiolo in piazza Carmine; alle 19.30 apertura degli stand enogastronomici. L’intrattenimento musicale della serata dalle ore 21 è a cura degli “Ambaradàm“ in piazza Roma e di “Officine Meridionali” in piazza Carmine, insieme alla musica itinerante de “I tarantellati di Volturara Irpina”, della Scuola di Taranella Montemaranese e con spettacoli di artisti di strada. Durante tutto l’evento gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo il sabato e la domenica, con un’ampia offerta di prodotti locali e piatti tipici, accompagnati da una selezione di vini. A disposizione della festa ci saranno aree camping e pic nic, area attrezzata per camper con parcheggio pullman e camper e maneggi. Non mancheranno servizi di navetta da e per la Bocca del Dragone, visite guidate presso aziende agricole locali e percorsi culturali. Ospite delle tre serate sarà Enzo Costanza, che animerà le serate con la sua simpatia e talento. Inoltre, Metroman, il cantante delle metropolitane, sarà ospite speciale il sabato e la domenica, offrendo uno spettacolo unico.