Mei: Il 3° ‘Premio Michele Manzotti’ a Giuseppe Catani

Si sta definendo il programma della nona edizione del “Forum del giornalismo musicale’, in programma a ingresso libero il 5 e 6 ottobre come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti.

L’evento, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, inviando una mail a: enrico.deregibus@gmail.com .

Momento importante della due giorni è la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione, nonchè legato al Mei da molti anni.

Il premio quest’anno andrà a Giuseppe Catani, dopo Marcella Sullo, premiata nel 2023, e Federico Savini, premiato nel 2022.

Catani è giornalista pubblicista. Marchigiano di Porto Sant’Elpidio, vive e lavora a Bologna. Scrive sui portali web rockit.it e dailybasket.it. Fra le tante collaborazioni della sua carriera, c’è quella per 36 anni (dal 1987 al 2023) con il Corriere Adriatico, storico quotidiano di Ancona. Per Arcana ha pubblicato: nel 2020 “Pick & Rock, quando la musica va a canestro”, nel 2022 “Ali e nomi, Flavio Giurato si racconta”, nel 2024 “Harpo’s Bazaar. Una storia di cassette” (che sarà presentato al Mei nello spazio libri).

La premiazione è prevista nella mattinata di domenica 6.

Sabato 5 il Forum ospiterà alle 17 il consueto appuntamento con la “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio.

I vincitori della 12ª edizione sono “Mescalina.it” come Miglior Sito Web (www.mescalina.it), “Fard Rock” di Joyello Triolo come Miglior Blog Personale (fardrock.wordpress.com). Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno al “Miglior progetto musicale per l’ambiente”, va a “Premio LaMiaTerra – note per salvaguardare il Pianeta” (www.premiolamiaterra.it).

A seguire, alle 18, è previsto il convegno in due parti “Scrivere di musica e parlare di musica nelle radio libere”, curato da Simona Cantelmi. Nella prima parte parteciperanno Federico Savini di Blow Up, Edoardo Bridda di Sentireascoltare e Alessandro Cancian “Charles Poisonheart” del blog Heart of Glass. Nella seconda, Alessandro Canella di Radio Città Fujiko, Giulia Nuti di Controradio, Paolo Biraghi e Flavio Marchetti di GorgoRadio.

Domenica 6 ottobre dalle 9.30 spazio al seminario sul tema “Le piattaforme musicali di oggi e quelle di sempre, gli spazi per la musica dal vivo”.

Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che devono iscriversi su www.formazionegiornalisti.it ), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori. L’iniziativa è in collaborazione con Il Piccolo, edizione faentina del settimanale Corriere Cesenate.

Nella prima parte interverranno Giordano Sangiorgi, patron del Mei, su “Le piattaforme streaming e il mondo indie”; Federico Savini (di Blowup) su “Rivoluzioni del mercato musicale. Perché stavolta è più grossa”; Francesco Prisco (del Sole24 ore) su “L’economia dello streaming”.

Nella seconda parte toccherà a Simona Giuliano (responsabile Emilia-Romagna Music Commission) che illustrerà l’“Indagine sugli spazi di musica dal vivo in Emilia-Romagna” realizzata da Osservatorio regionale dello spettacolo in collaborazione con KeepOn Live; Gianluigi Porro (presidente Piemonte dal vivo), che tratterà del mercato della musica dal vivo con un particolare focus sul Piemonte; Linda Lucini (giornalista) che racconterà della situazione dei locali musicali italiani; Daniela Bonanni (operatrice culturale) che parlerà della campagna “SosClubMusicaLive”.

Durante la mattinata sarà consegnato a Giuseppe Catani il Premio Michele Manzotti.

Nei primi otto anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 400 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv.