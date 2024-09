Critiche in tutta l'UE

Oggi la Commissione ha attivato la “piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (STEP), un nuovo portale online per questa iniziativa faro dell’UE. Questo sportello unico consente ai promotori di progetti, alle autorità di gestione nazionali e agli investitori di accedere a informazioni chiave e di individuare le possibilità di finanziamento dell’UE nei tre settori strategici della STEP: tecnologie digitali e innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.

I progetti finanziati nell’ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa potrebbero, ad esempio, sostenere lo sviluppo di nuovi antivirali e la costruzione di modelli di intelligenza artificiale (IA) nell’UE o fornire sostegno in termini di competenze alle piccole e medie imprese (PMI) che si occupano delle principali tecnologie verdi. Per massimizzare gli investimenti pubblici e privati, i progetti ammissibili di alta qualità riceveranno il “marchio STEP” e saranno attivamente promossi mediante il portale STEP.

La STEP mobilita le risorse di 11 programmi di investimento dell’UE per sostenere l’industria europea e stimolare gli investimenti nelle tecnologie critiche in Europa, al fine di rafforzare la competitività dell’UE e ridurre le dipendenze strategiche. L’elenco dei progetti concreti finanziati grazie alla STEP sarà pubblicato nei prossimi mesi.

Il 20 giugno 2023 la Commissione ha presentato la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027, compresa una proposta di regolamento che istituisce la STEP. La piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa è entrata in vigore il 1° marzo 2024.