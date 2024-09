Alleanza mondiale delle indicazioni geografiche

L’Associazione “Le Mani di Napoli”, che riunisce gli artigiani di eccellenza della moda Made in Naples, entra in oriGIn, l’alleanza mondiale delle Indicazioni Geografiche (IG) con sede a Ginevra che rappresenta 600 organizzazioni di produttori del settore agricolo, di vini e liquori e dell’artigianato, provenienti da 40 paesi.

L’ingresso in oriGIn segna per Le Mani di Napoli un passo strategico fondamentale per rafforzare la tutela delle tradizioni artigianali di Napoli e facilitare un dialogo sempre più incisivo con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale. L’obiettivo è proteggere e valorizzare le eccellenze artigianali napoletane, frutto di secoli di cultura e maestria, attraverso strumenti normativi adeguati alle esigenze del mercato globale.

In questo scenario, il 10 e 11 ottobre prossimi i rappresentanti dell’associazione Le Mani di Napoli parteciperanno all’Expert Meeting promosso da oriGIn a Ginevra, appuntamento nek quale si discuteranno i temi principali per la protezione e l’enforcement delle IG, compresa la tutela delle IG artigianali e industriali, alla luce delle normative europee ed internazionali, in particolare l’Atto di Ginevra6 dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) e il nuovo Regolamento (UE) 2411 del 2023. Quest’ultimo ha istituito un titolo europeo unificato per la protezione delle denominazioni dei prodotti artigianali e industriali in tutti i paesi Ue, creando un’importante opportunità per le eccellenze artigianali napoletane.

Le Mani di Napoli sono pronte a cogliere questa sfida, partecipando attivamente ai dibattiti che definiranno il futuro del settore. L’associazione è impegnata nella promozione, valorizzazione e tutela dell’artigianato napoletano attraverso iniziative volte a preservare e innovare le tradizioni secolari che caratterizzano il territorio.

Per quanto riguarda le prossime iniziative dell’associazione, Le Mani di Napoli ha organizzato per il prossimo giovedì 19 settembre (ore 12) a Roma presso la Sala capitolare di Palazzo della Minerva un dibattito sul tema “Il valore e il futuro dell’artigianato artistico e di alta gamma”. L’obiettivo è creare un momento di confronto tra artigiani provenienti da tutta Italia su tematiche che, alla luce della legge sull’artigianato presentata in Senato e all’attenzione del ministero delle Imprese del made in Italy, assumono particolare rilevanza quali ad esempio il ruolo dell’artigiano oggi, la formazione, l’internazionalizzazione, gli incentivi e il sostegno all’attività di impresa, la nuova direttiva sulle indicazioni geografiche non alimentari e il valore dell’artigianato come strumento di recupero sociale. All’incontro parteciperanno esponenti del Governo e delle commissioni parlamentari competenti.