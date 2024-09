PA al servizio di Caivano, nuove assunzioni in comune

Pubblicato su inPA il concorso per ulteriori 19 unità di personale

È online su inPA, la piattaforma per il reclutamento del personale delle Pubbliche amministrazioni, il bando di concorso per l’assunzione di 19 unità di personale non dirigenziale – a tempo pieno e indeterminato – da inquadrare nei ruoli del Comune di Caivano.

“Queste nuove assunzioni dimostrano ancora una volta l’impegno del Governo per dare un nuovo e decisivo impulso allo sviluppo di Caivano, con servizi sempre più efficienti per i suoi cittadini e le sue imprese – sottolinea il Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo –. Si tratta dunque di un ulteriore passo avanti nel rinnovamento di questo territorio”.

Il concorso, a cura della Commissione Ripam, è finalizzato alla selezione di figure professionali appartenenti all’Area degli operatori esperti, a quella degli istruttori e all’Area dei funzionari e della elevata qualificazione. In particolare:

- n.3 unità con il profilo professionale di Operaio specializzato tecnico manutentivo (Area degli operatori esperti)

- n.8 unità con il profilo professionale di Istruttore contabile (Area degli istruttori)

- n.4 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo (Area degli istruttori)

- n.2 unità con il profilo professionale di Istruttore tecnico (Area degli istruttori)

- n.2 unità con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile (Area dei funzionari e della elevata qualificazione)

Le candidature vanno presentate entro il prossimo 9 ottobre 2024. Per i vincitori di concorso, è previsto un periodo di permanenza nella sede del Comune di Caivano non inferiore a cinque anni.

Le nuove assunzioni si aggiungono alle 31 già effettuate nei mesi scorsi, tra cui 16 funzionari con diversi profili e 15 vigili urbani.