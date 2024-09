Partendo dall’ispirazione fornita da grandi figure come Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Salvatore Di Giacomo

L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino sarà impegnata dal 12 al 19 settembre nel Progetto “Ricominciamo da tre…omaggio a Eduardo De Filippo , Salvatore Di Giacomo e Massimo Troisi”, nell’ambito della III edizione di “AFFABULAZIONE. Espressione della Napoli policentrica”, la rassegna di teatro, musica e danza promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo nazionale dello Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la valorizzazione della cultura partenopea attraverso la realizzazione di laboratori e spettacoli diffusi.

Partendo dall’ispirazione fornita da grandi figure come Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Salvatore Di Giacomo, AFFABULAZIONE offre performance inedite, workshop e concerti che coniugano linguaggi diversi e mettono in connessione le espressioni della tradizione del territorio.

Come dichiarato da Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, “Affabulazione è la chiara espressione della volontà di rendere la cultura un trait d’uniontra arti, linguaggi, pubblici ed aree geografiche della città. L’avvicinamento dei più giovani alla tradizione, la riscoperta dei classici napoletani, le opportunità di formazione per i partecipanti ai laboratori, sono solo alcune ricadute concrete del progetto con cui l’Amministrazione comunale contribuisce ad avviare meccanismi virtuosi di crescita dell’intero territorio,non escludendo, ma anzi valorizzando, il policentrismo, per rendere le zone periferiche di Napoli poli attrattivi e hub culturali”

L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino, selezionata tra i 20 progetti del 2024 con il suo progetto “Ricominciamo da tre”, realizzerà 3 eventi musicali/teatrali ed un laboratorio teatrale presso la VI circoscrizione – Ponticelli.

Aprirà la rassegna giovedì 12 settembre il Trio formato dalla voce di Sabrina Gasparini, il violino di Gen Llukaci ed il pianoforte di Alessandro Di Marco in “NON CI RESTA CHE PIANGERE…30 ANNI SENZA MASSIMO”.

Venerdì 13 Mariano Rigillo e Cicci Rossini saranno impegnati in “LA CANTATA DEI GIORNI DISPARI…NAPOLI MILIONARIA!”, accompagnati dalle voci liriche del soprano Nicoletta Gaglione, del tenore Francesco Ciotola; Al pianoforte Nadia Testa; Mimo Elisabetta Iannaccone.

Sabato 14 settembre Mariano Rigillo terrà un laboratorio su Salvatore Di Giacomo dalle ore 16.30 in poi presso la Casa del Popolo Corso Ponticelli 26/E): libera partecipazione con iscrizione a associazionestravinsky@yahoo.it.

Concluderà la rassegna giovedì 19 settembre il quartetto formato dalle voci di Tiziana Lobosco e Valeria Veltro, accompagnate dalle chitarre di Gaetano Agoglia e Francesco Latorraca impegnati nel reading “Palomma ‘e notte…versi e musica”.

Tutti i concerti si terranno a Ponticelli ad ingresso libero, prenotazione consigliata, presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (Via Attila Sallustro).