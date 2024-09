MIM, Giordano (Ugl Matera):”Soddisfazione per nomina Cuzzupi al CSPI”.

Risultato che premia la coerenza della linea politica/sindacale Ugl

“Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara, esaminati i curricula dei componenti designati, considerata la necessità di ricostituire il Consiglio superiore della pubblica istruzione, a decorrere da 1° settembre 2024 ha rinnovato i membri del Consiglio. Ed è con immenso piacere e nostro grandissimo orgoglio registrare che tra i nuovi componenti, c’è la prof.ssa Ornella Maria Cuzzupi”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano il quale aggiunge che, “la nomina di Cuzzupi è un risultato che premia la coerenza della linea politica/sindacale Ugl a favore della scuola, del suo personale, e l’impegno profuso di Ornella in tutte le strutture, a livello nazionale e territoriale, nell’averla comunicata con efficacia in tutte le scuole. Questa riconoscenza di alto livello del Ministro Valditara nei confronti della nostra Segretaria Nazionale Ugl Scuola Cuzzupi, dall’Ugl Matera viene registrata come un punto iniziale ulteriore, in un impegno maggiore posto al servizio della scuola e per il futuro del paese. Più volte Cuzzupi è venuta nel territorio materano partecipando a incontri, sempre presente e pirotecnica nell’illustrare nuovi obiettivi che vedessero l’Ugl protagonista nell’ambito della scuola. La Segreteria Provinciale Ugl Matera – conclude Giordano – nel ringraziare Cuzzupi, unitamente alle congratulazioni per la sua nomina insieme agli auguri di buon lavoro, è convinta che la neo componente contribuirà con profondo senso di responsabilità nell’innalzare nuove qualità per una scuola sempre più evoluta e al passo coi tempi e che la vedranno scalare da protagonista nell’ambito del Consiglio superiore a difesa del pianeta mondo dell’Istruzione”.