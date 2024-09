La partita disputerà chi continuerà la corsa per la Coppa Italia

Nuovo appuntamento con la storia per la Vis Mediterranea Soccer, la squadra di calcio femminile di Montoro che domenica 8 settembre, sul campo amico dello Stadio “Pertini” si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia sfidando il Napoli Femminile, compagine che milita nel Campionato di serie A.

Calcio d’inizio fissato alle ore 15.00, con le ragazze di mister Vincenzo Rispoli pronte a dare il tutto per tutto nel tentativo di sorprendere, ancora una volta, il pubblico presente e sovvertire il pronostico che vede favorito il team partenopeo.

Le atlete di Montoro sono riuscite ad accedere a questo prestigioso traguardo battendo il Pavia nel match di domenica 25 agosto, disputato allo stadio “Gallucci” di Solofra dove le giallo-blu sono riuscite ad imporsi sul Pavia dopo il pareggio per 0-0 maturato nel corso dei tempi regolamentari. In quell’occasione, eroina della giornata è stata il portiere Anna Pucova, l’estremo difensore della Vis Mediterranea, capace di neutralizzare ben 3 rigori e addirittura di segnare il penalty decisivo che ha fissato il risultato sul 7-6 in favore delle padroni di casa.

Nel frattempo, domenica scorsa, la Vis Mediterranea ha anche disputato la prima gara del Campionato di serie B, bagnando l’esordio con una sconfitta in trasferta sul campo del Genoa, che ha lasciato l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate che avrebbero dovuto regalare per lo meno un pareggio alla compagine irpina.

Tuttavia, sulla scorta della buona prestazione messa in campo durante la seconda uscita ufficiale stagionale, mister Rispoli ha avuto il tempo di riordinare le idee e ricompattare il gruppo in vista dell’importante incontro di domenica che potrebbe permettere alle atlete irpine di scrivere una nuova pagina di storia. Ricordiamo, infatti, che la Vis Mediterranea è l’unica squadra a rappresentare la Campania e il Sud Italia nel Campionato cadetto.