“Soggetto già più volte multato, modelli negativi da combattere"

Tantissimi cittadini hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli l’ultima trovata di un tiktoker napoletano, che per pubblicizzare l’apertura di un nuovo negozio ha insultato le vittime della strada. Il video mostra un finto incidente tra uno scooter e un’auto, accanto un telo bianco con un corpo sotto e tanti giovani intorno. Dopo poco, dal telo, spunta sorridente il tiktoker vestito da spider-man pronto a pubblicizzare i suoi affari.

“Un comportamento a dir poco indegno. Questi sono i modelli negativi da combattere. Come si può prendere in giro le vittime della strada, offendere loro e i familiari, solo per farsi pubblicità. Purtroppo il soggetto è noto, più volte è stato multato e la merce è stata sequestrata, a causa della scarsissima qualità dei prodotti rivenduti, spesse volte senza i permessi necessari. Come se non bastasse, questo filmato mi viene segnalato all’indomani della manifestazione fatta al Lungomare, a due anni dalla scomparsa di Elvira Zibra, per tutte le vittime innocenti della strada. Come le ventenni Sara Romano e Rita Granata, che hanno perso la vita la stessa notte di quattro mesi fa a Napoli. O come Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra, anche loro investiti e uccisi mentre erano a piedi a Mergellina. Una lista lunghissima che purtroppo non smette di crescere, nomi che però non dobbiamo mai dimenticare e di cui dobbiamo mantenere vivo il ricordo”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, nel commentare il video segnalato dai cittadini.