M5S, Villani: “A fianco dei lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia”

La Coordinatrice provinciale Villani: “È dovere delle istituzioni e delle forze politiche difendere i lavoratori e il futuro del nostro territorio”

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Cooper Standard Automotive di Battipaglia, in sciopero a tempo indeterminato per difendere i propri diritti e il futuro dello stabilimento. La crisi occupazionale e produttiva che sta investendo l’azienda è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. È inaccettabile che, a fronte di strategie industriali miopi e orientate al risparmio sui costi, si mettano a rischio non solo 500 posti di lavoro, ma l’intero indotto e la comunità locale. Rivolgiamo un appello urgente alle istituzioni regionali e nazionali affinché si apra immediatamente un tavolo di confronto che possa portare a soluzioni concrete. Il territorio della Piana del Sele non può permettersi di subire un’ulteriore desertificazione industriale. La politica non può restare a guardare. È necessario un intervento tempestivo e coordinato per evitare che questa ennesima crisi travolga i lavoratori e le loro famiglie. L’industria automobilistica è un asset strategico che va difeso con tutte le forze”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani

“Non possiamo permettere che un’azienda storica come la Cooper Standard venga smantellata. È dovere delle istituzioni e delle forze politiche difendere i lavoratori e il futuro del nostro territorio”. aggiunge la rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Battipaglia, Carmela Bufano.

“Rivolgiamo un appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché venga subito aperto un tavolo di confronto con tutte le parti interessate. Solo con il dialogo e una strategia condivisa possiamo sperare di garantire continuità lavorativa e un futuro sostenibile per i lavoratori e per l’intera comunità” -concludono-.