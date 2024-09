Un invito a riscoprire la bellezza del territorio

Oggi, giovedì 5 settembre, il Circolo della Stampa di Avellino ha ospitato la conferenza di lancio della XII edizione del prestigioso concorso fotografico “Emozioni d’Irpinia”. Un evento che, ormai da oltre un decennio, si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e umano della regione attraverso l’arte della fotografia.

Nato per immortalare le meraviglie dell’Irpinia, il concorso è diventato un appuntamento irrinunciabile per fotografi professionisti e amatori, che ogni anno partecipano numerosi. Con oltre 15.000 scatti raccolti nelle precedenti edizioni, “Emozioni d’Irpinia” ha dato un contributo significativo alla promozione del territorio, facendo conoscere le sue bellezze non solo localmente, ma anche a livello nazionale, grazie alla diffusione sui social media e alla creazione di calendari tematici.

Durante la conferenza, i rappresentanti dell’organizzazione – Francesco Celli, presidente di Info Irpinia, la vicepresidente Francesca Petoia e Stefano Iannaccone di Foto Diego – hanno illustrato le modalità di partecipazione e il regolamento del concorso. Gli organizzatori hanno rinnovato l’invito a tutti gli appassionati di fotografia, esortando il pubblico a catturare l’essenza dell’Irpinia con nuove prospettive e visioni artistiche. Una vera e propria chiamata alle arti, aperta sia ai professionisti che agli amatori, con l’intento di raccontare il territorio attraverso l’obiettivo.

Tra le novità di quest’anno, un’attenzione particolare è stata rivolta ai premi, che andranno ben oltre il semplice riconoscimento artistico. I vincitori potranno infatti godere di buoni acquisto, percorsi SPA, cene e altre delizie, un modo per premiare la creatività e l’impegno dei partecipanti. Inoltre, i tredici scatti vincitori avranno l’onore di comporre il calendario “Emozioni d’Irpinia 2025″, offrendo agli artisti una vetrina importante per le proprie opere.

La bellezza dell’Irpinia non è solo estetica, ma anche culturale. Attraverso il concorso, gli organizzatori vogliono creare un dialogo tra natura, arte e comunità, promuovendo una riscoperta del territorio che coinvolga cittadini di tutte le età e provenienze. Il successo delle precedenti edizioni, che ha rivelato numerosi talenti locali, fa sperare in un’ulteriore crescita dell’iniziativa, che continua a raccontare una storia fatta di passione, creatività e amore per una terra unica.

L’edizione 2024 di “Emozioni d’Irpinia” promette di essere ancora una volta un grande successo, capace di superare le aspettative e di scrivere un nuovo capitolo nella narrazione collettiva di una regione che non smette di stupire e ispirare.