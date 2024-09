La selezione per operatori volontari nel settore "Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana", scadrà alle ore 14:00 del 26 settembre 2024

Si ricorda ai giovani tra i 18 e i 28 anni che c’è ancora tempo per partecipare al Bando di Servizio Civile Ambientale.

La selezione per operatori volontari nel settore “Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana”, scadrà alle ore 14:00 del 26 settembre 2024.

Il Progetto dal titolo “Primula Irpinia”, finanziato all’Agenzia Agorà in regime di convenzione con il Comune di Grottaminarda, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, prevede il reclutamento di quattro giovani operatori per un monte ore settimanali ciascuno di 25 ore, regolarmente retribuite.

I candidati possono produrre domanda di partecipazione all’Agenzia Agorà attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Attraverso “Primula Irpinia” il Comune di Grottaminarda intende favorire la cura, la tutela e la riqualificazione degli spazi pubblici con interventi di monitoraggio, pulizia e manutenzione del verde pubblico, cercando di aumentare la fruibilità da parte dei cittadini delle aree verdi e degli spazi comuni.

Questi i link utili per ottenere tutte le info e per partecipare al Bando:

https://www.agenziaagora.org/wp-content/uploads/2024/07/Scheda-elementiessenziali_Primula-Irpinia.pdf

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

https://domandaonline.serviziocivile.it

https://www.politichegiovanili.gov.it/

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid