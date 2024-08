“Controlli e presidi fissi per contenere illegalità, malcostume diffuso e anarchia “

Le immagini girate da un cittadino indignato sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli. In via Costantinopoli, per tutta la sua lunghezza, le auto ferme in seconda fila bloccano i parcheggi degli scooter e al Centro Storico una ragazza completamente ubriaca è distesa su una vettura in sosta. “ Il Centro Storico così come piazza Bellini sono molto spesso teatro di malcostume diffuso. Movida non vuole dire inciviltà, ci può essere un divertimento composto e adeguato alle circostanze. Si continua ad assistere alla sosta selvaggia di auto che impediscono la scorrevolezza del traffico e bloccano i varchi per lasciare i parcheggi, anche agli scooter. Sempre più i ragazzi visibilmente ubriachi e privi di contegno che si agirano come zombie. Non sono segnali incoraggianti, si ha la netta sensazione che non ci siano regole e regni l’anarchia. Occorrono presidi fissi per contenere gli incivili e gli esagitati. Si offrirebbe un’immagine migliore della nostra città ai residenti e ai turisti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.