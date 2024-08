Borrelli (Avs): “Evitata una strage, belve vanno fermate“

Non è in pericolo di vita il 27enne colpito da un proiettile vagante in piazza Mercato. Ricoverato in prognosi riservata è già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno rinvenuto sul posto 12 bossoli. “Si spara all’impazzata come nel Far West. Che si colpisca il bersaglio predestinato o si raggiunga un innocente non fa differenza. Che si tratti di una strada affollata o in uno slargo remoto si procede con la stessa ferocia assassina. Tante gli innocenti che hanno pagato con la vita la fatalità di trovarsi sulla traiettoria dei criminali. E’ ora di mettere un punto agli assalti di questi sanguinari, in piazza Mercato è stata evitata una strage. Pene esemplari e durissime per chi attenta la sicurezza altrui”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.