Con la madre di Giogiò presente il deputato Borrelli

Si terrà sabato 31 agosto alle ore 11.30 in piazza Municipio il raduno “Giogiò nisciuno te scorda” in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso con tre colpi di pistola in seguito ad una lite per futili motivi mentre era a piazza Municipio con la fidanzata, ad un anno esatto dalla tragedia. Insieme alla madre, Daniela Di Maggio, ci sarà il deputato Francesco Emilio Borrelli.