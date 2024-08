La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro De Simone

Il noto giornalista e artista Enzo Costanza è stato insignito di un prestigioso premio alla carriera durante l'edizione di "Benevento Città Spettacolo", un evento di grande rilievo per la città campana. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro De Simone, con la presenza di diverse personalità locali, tra cui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Il riconoscimento, curato da Enrico Salzano, è destinato a premiare quelle figure che si sono distinte per il loro contributo artistico e culturale nel corso degli anni. Enzo Costanza, noto non solo per il suo lavoro come giornalista, ma anche per le sue doti di cabarettista e imitatore, è stato premiato per la sua verve, simpatia e bravura che da anni intrattengono e divertono il pubblico.