Appuntamento a sabato 31 agosto, alle 18:30, in Piazza Monumento

Sarà Riccardo Patrese l’ospite d’onore dell’incontro “Racconti di Sport” in programma sabato 31 agosto a Castelvetere sul Calore (AV).

Nello stesso weekend del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, l’evento in programma alle 18:30 in Piazza Monumento, celebra così in Irpinia la straordinaria carriera del pilota italiano con il record di 256 Gran Premi disputati dal 1977 al 1993 e vicecampione mondiale nel 1992.

Se la testimonianza di Riccardo Patrese costituisce il momento centrale dell’incontro, i “Racconti di Sport” di Castelvetere sul Calore si apriranno anche ad altre discipline ed al calcio in particolare grazie alla presenza di grandi protagonisti del giornalismo sportivo, come Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport e Sergio Troise, già caporedattore de Il Mattino.

Interverranno all’incontro anche Francesco De Beaumont, Campione Italiano Auto Storiche, Giudice alla Corte d’Appello della Unione Internazionale Motonautica e già Giudice di Corte d’Appello F.I.A. (Federazione Internazionale dell’Automobile), Enzo De Vito, pilota ufficiale FIAT dal 1979 al 1980 ed Enrico Cataldo, Sindaco di Castelvetere sul Calore.

“La presenza di Riccardo Patrese ci riempie di orgoglio – commenta Francesco De Beaumont, in rappresentanza della Scuderia Irpinia Northwest Jolly, promotrice dell’evento – e rende omaggio ad una terra, la provincia di Avellino, che ha scritto pagine straordinarie nell’automobilismo oltre che nel calcio e nel basket. Con l’incontro ‘Racconti di Sport’ vogliamo ricordarlo e riaffermarlo”.

Modera l’incontro Salvatore Tarantino, curatore del collettivo social Automobilismo Irpino ed autore del libro “Circuiti Verdi Assi del Volante 1928-1992”.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto 2024, alle ore 18:30, in Piazza Monumento a Castelvetere sul Calore (AV).