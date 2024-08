Artisti di strada, mostre d’arte contemporanea, laboratori tematici, gastronomia e artigianato artistico

L’edizione 2024 “Vicoli e Arte – Sambuco e Dintorni” l’abbiamo immaginata così: dopo il successo della scorsa edizione con la novità del videomapping, quest’anno un grande palcoscenico pieno di colori, suoni e profumi nel cuore del nostro centro storico, sul quale si esibiranno artisti in grado di emozionarci attraverso quella forza unificante che è l’Arte in tutte le sue forme. E sono state proprio le emozioni a guidarci nelle ultime settimane, ad orientare le nostre scelte.

Tre giorni ricchi di mostre d’arte, spettacoli musicali, estemporanee di giovani talenti, laboratori per adulti e bambini, esposizioni artistiche di artigianato locale, intrattenimento, momenti culturali, enogastronomia e, come detto, la novità dei tanti artisti di strada provenienti da diverse parti d’Italia e la partecipazione attiva dei commercianti del centro storico.

“Vicoli ed Arte – Sambuco e Dintorni”: rappresenterà il passato, il presente e il futuro della nostra Ariano, capace di rinnovarsi e restare al passo con i tempi, senza per questo rinunciare alle proprie origini e alle proprie tradizioni. Un ringraziamento dovuto fin da subito a tutti coloro che, nell’esprimere gioia ed entusiasmo, hanno voluto contribuire ricordando quanto sia grande e solidale la nostra straordinaria comunità.

“Partecipare…”, questo è lo spirito di “Vicoli ed arte” di questa magica estate 2024.

L’inaugurazione serale è prevista per venerdì 30 agosto alle ore 20.00 in Piazza Plebiscito, con la performance “Il focolare addomesticato”, spettacolo di fuoco dell’artista professionista Cantico. L’evento d’apertura racchiude un significato profondo della nuova edizione di “Vicoli ed Arte – Sambuco e Dintorni”, il fuoco è spesso associato alla creatività e all’ispirazione. Come il fuoco che brucia e trasforma, la creatività è il processo attraverso il quale le idee vengono generate e trasformate in opere d’arte.

VICOLI E ARTE – SAMBUCO E DINTORNI: QUANDO? 30 e 31 agosto e 01 settembre.

VICOLI E ARTE – SAMBUCO E DINTORNI: DOVE? Piazza Plebiscito, Rione Sambuco, Via D’Afflitto, Via Tribunali e Piazza Garibaldi e Palazzi storici Cozzo, Aliperta, Renzulli.

I protagonisti assoluti della manifestazione sarete voi… VI ASPETTIAMO!

Scarica il depliant, accedendo al link:

https://www.comune.ariano-irpino.av.it/moduli/output_immagine.php?id=4342