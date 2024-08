"Chi è capace di uccidere a sangue freddo rappresenta un pericolo e va assicurato alla giustizia”

Miguel e Sofia, due ‘cani di quartiere’ che da anni erano stati accolti dalla comunità di Solopaca, sono stati trovati morti da alcuni cittadini. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati centrati da alcune fucilate. I due animali erano perfettamente integrati e ricevevano cibo e attenzioni da passanti e commercianti. L’episodio, che ha sconvolto tutta la comunità ed è oggetto delle indagini delle forze dell’ordine, è stato segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Una crudeltà raccapricciante con modalità che, se confermate, sono proprie di criminali senza scrupoli pericolosi per tutta la comunità di Solopaca. Chi uccide due creature viventi a sangue freddo, a colpi di fucile va assicurato al più presto alla giustizia e va messo nelle condizioni di non nuocere più a nessuno. Chiediamo giustizia per Miguel e Sofia e non ci fermeremo fino a quando non sarà chiarita questa drammatica vicenda e non saranno identificati i responsabili. Faccio appello a chiunque possa fornire agli inquirenti notizie utili a non tirarsi indietro, nell’interesse dell’intero paese. Le violenze sugli animali sono in continuo aumento e vanno arginate con ogni mezzo, a partire dal rafforzamento delle pene nei confronti dei criminali”. Questo il commento del deputato Borrelli.