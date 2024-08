Lo spettacolo, sabato 31 Agosto alle ore 20.30, nel cortile della Rocca dei Rettori

TeSt-TeatroStage tornerà in scena, con lo spettacolo “SesSonRose”, sabato 31 Agosto alle ore 20.30, all’interno del cartellone di Benevento Città Spettacolo, nella sezione Passione Teatro, collocata nel cortile della Rocca dei Rettori. L’ingresso è libero.

Dopo il successo registrato al Teatro De Simone di Benevento, il Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica creato e diretto da Monica Carbini (formatrice, autrice, regista, attrice e doppiatrice), proporrà una versione light del lavoro conclusivo del suo secondo anno di attività di formazione e produzione teatrale nella città di Benevento, prima della prossima ripartenza autunnale prevista per ottobre 2024.

Come tutte le produzioni di Test Teatro Stage, anche lo spettacolo “SesSonRose”, sottotitolo “…l’amore è nell’aria” è frutto di un approfondito lavoro attoriale individuale e, al tempo stesso, di una grande collaborazione corale che ha visto le attrici coinvolte nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, alcuni dei quali interamente scritti e composti da loro, nella drammaturgia e nella scelta e preparazione dei costumi e delle scene.

La regia come sempre è curata da Monica Carbini. Le coreografie sono di Marialuisa Russo.

Le interpreti in scena saranno: Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Alessandra De Figlio, Emma Di Maria, Antonella La Frazia, Sofia Romolo, Marialuisa Russo e Anna Chiara Serino.

La messa in scena, in un turbinio multicolore di personaggi reali e surreali, forti e paradigmatici, e di situazioni-limite dal ritmo incalzante, è un invito a riflettere, volta per volta con distacco, ironia, sensualità, trasporto o spietata oggettività, sui rapporti sentimentali e di coppia, sull’amore e le relazioni, sui pregiudizi e sulle disparità di genere, aprendo piccole finestre sulle diverse epoche e società, attraverso la storia dell’umanità, attingendo alla memoria universale della letteratura, della poesia, teatrale e non, lasciandosi ispirare, adattando e filtrando il tutto da un punto di vista prettamente femminile in una liberissima rivisitazione-rilettura dei più celebri classici da Saffo (Ode alla gelosia) a Dante (Paolo e Francesca), da Shakespeare (Giulietta) a Molière (Armanda da Le intellettuali) e Goldoni (La locandiera), da Marina Cvetaeva (Tentativo di gelosia) a Franca Valeri (Signorina snob e Signora Cecioni), da James Joyce (Molly Bloom da l’Ulisse) a Eduardo (Filumena Marturano), da Biancaneve a Marilyn Monroe/Zucchero dal film A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, per arrivare fino a noi e all’attualità più dolorosa o paradossale con testi di Antonella La Frazia e Maresa Calzone.