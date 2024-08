Al termine la premiazione avverrà sul palco della "Cassa Armonica" in Piazza Fontana

Grottaminarda si appresta a vivere l’ultima giornata di Festone, quella dedicata all’atteso spettacolo pirotecnico.

Dunque tutti a guardare il cielo a cominciare dalle 22:00 in Contrada Perazzo. Tre come consuetudine, i maestri fuochisti in gara: Pirotecnica F.lli Pannella di Ponte (BN), Lieto Carmine s.r.l. Fireworks di Visciano (NA), Pirotecnica Nappi-Boccia di Palma Campania (NA). Al termine la premiazione avverrà sul palco della “Cassa Armonica” in Piazza Fontana.

E quella di ieri è stata una giornata davvero densa di appuntamenti ed intensa dal punto di vista delle emozioni.

A cominciare dalla commemorazione alle vittime della strada da parte dei vespisti che ritrovatisi su Corso Vittorio Veneto hanno portato una corona di fiori presso il monumento “Motolito”.

Di grande spessore il raduno bandistico. Le diverse orchestre hanno offerto il meglio del repertorio operistico ed anche importanti colonne sonore tra Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Petrella, Morricone.

Partecipatissime le celebrazioni religiose con la Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore presieduta da S.E. il Vescovo Sergio Melillo e la Processione in onore di San Tommaso d’Aquino, San Rocco da Montpellier e Sant’Antonio da Padova, ai quali è dedicato l’intero Festone, conclusasi con l’arrivo dei Santi presso la Chiesa del Rosario. Gli ori che ricoprono i mantelli con cui sono state “vestite” le statue, emblema delle grazie ricevute dai tanti devoti, brillavano sotto le bellissime luminarie; spettacolari le fontane pirotecniche al passaggio della processione in Piazzale San Pio; momenti di commozione tra i fedeli, soprattutto per i tanti grottesi che vivono fuori e ritornano in paese proprio per il Festone. Presente alle celebrazioni l’intero Consiglio comunale di Grottaminarda ed i Sindaci di diversi comuni limitrofi. Ad aggiungere una nota di folklore le ragazze con il costume tipico della “Pacchiana” riprodotto proprio in occasione di questa 133^ edizione del Festone.

Di grande piacevolezza anche il concerto serale in Piazza XVI Marzo degli “AlterMatia”, tribute band dei Matia Bazar, musicisti bravissimi, in particolare Angela Teneriello nel difficile ruolo di interpretare brani e voce della storica Antonella Ruggiero.