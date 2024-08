Un omaggio d'amore alla Campania Felix

Il fascino della Campania e del “Made in Italy” ha catturato l’attenzione di una coppia di star internazionali: Ed Westwick, celebre protagonista della serie “Gossip Girl”, e la modella e attrice britannica Amy Jackson hanno scelto di sposarsi in Italia sabato scorso. Le due celebrities hanno vissuto la loro tre-giorni di festeggiamenti in alcuni dei luoghi più amati della Campania: la Costiera Amalfitana, il Cilento, le coste del Salernitano e il mare di Napoli. Un amore che è stato coronato tra sorrisi e brindisi e che ha visto protagonisti i vini di Villa Matilde Avallone, voluti personalmente dalla coppia.

Nelle scorse settimane, infatti, i due hanno incontrato la famiglia Avallone – che guida la maison vitivinicola campana dal 1965, anno della sua fondazione – e, in particolare, hanno condiviso un’intera giornata di degustazioni con Francesco Paolo Avallone. Omonimo dell’avvocato che sessant’anni fa fondò l’azienda campana, Francesco Paolo Avallone è ambasciatore della terza generazione dell’azienda ed è stato proprio lui a selezionare, con suo padre Salvatore Avallone, i vini della coppia Westwick-Jackson e a seguire le fasi di “wine pairing”, gli abbinamenti ideali cibo-vino per la tre-giorni italiana di Ed e Amy.

Per il matrimonio di Westwick e Jackson, la famiglia Avallone ha selezionato sei diverse etichette di grande rilievo, presentando alcuni dei vini più apprezzati dal pubblico italiano e internazionale: la Falanghina Roccaleoni del 2023, un vino ampio, dal profilo accattivante; il Greco di Tufo Daltavilla 2023, un vino dal sapore vigoroso, fresco e ricco; il Terre Cerase Roccaleoni 2023, un vino dal profilo moderno; il pluripremiato Falerno del Massico rosso Collecastrese 2020; il Taurasi Pietrafusa 2018, un vino con una trama elegante ed equilibrata; il prezioso Falerno del Massico bianco Collecastrese 2023.

Nel corso del loro incontro, le due star sono rimaste molto colpite dalla profondità e dalla bellezza delle creazioni vitivinicole di Villa Matilde Avallone, azienda il cui nome è già un segno di amore: Matilde era, infatti, il nome della moglie del fondatore Francesco Paolo Avallone – da lui amatissima – e il “nobile falerno” – che nell’antichità accompagnava i giuramenti d’amore e i legami matrimoniali – fu il primo vino prodotto dalla maison campana.

“Siamo molto felici e onorati di aver affiancato Ed e Amy nel momento più indimenticabile della loro vita – ha spiegato Francesco Paolo Avallone, chief experience officer dell’azienda – ed è stata un’autentica gioia raccontare i nostri vini a una coppia così straordinaria. Nel corso del nostro incontro più recente, Amy Jackson ha dimostrato grande attenzione e profonda curiosità nei confronti dei processi creativi che si celano dietro le nostre produzioni vitivinicole, amatissime dalla coppia”.

Negli ultimi mesi, i vini di Villa Matilde Avallone hanno ricevuto – tra gli altri – ben cinque prestigiosi WineHunter Award 2024, due dei quali della speciale categoria Amphora Award 2024,

e sono stati inseriti nella Guida Essenziale ai Vini D’Italia 2025 di DoctorWine. La maison ha trionfato anche al Concorso Enologico Nazionale “Rosa Rosati Rosè” aggiudicandosi una Rosa d’Oro. Villa Matilde Avallone è stata recentemente annoverata, inoltre, nella Guida ViniBuoni d’Italia 2025 del Touring Club Italiano con due Corone ed ha conquistato le medaglie speciali dei Volcanic Wine Awards nonché le classifiche di Italy’s Finest Wines.

Il prossimo anno, l’azienda celebrerà i suoi primi sessant’anni di attività: “Nel 1965, nostro padre Francesco Avallone, avvocato con la passione per il vino e la storia antica, volle far rivivere l’antico Falerno del Massico, il vino più celebre e pregiato dell’impero romano e della Campania Felix, citato negli scritti di Orazio, Virgilio e Marziale, tra gli altri” spiegano i fratelli Maria Ida e Salvatore Avallone, alla guida della maison campana.

La grande storia del vino nato all’ombra del vulcano spento di Roccamonfina e nel segno del Massico, patria del nobile falernum, è firmata Villa Matilde Avallone, azienda che ha nei giovani Francesco Paolo Avallone e Maria Cristina De Simone Avallone, rispettivamente chief experience officer ed enologa dell’azienda, i suoi più giovani ambasciatori.