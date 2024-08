Festival Internazionale del teatro di strada e arti performative

Sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 20, la Villa Comunale di Arzano ospita “Artisti in Chiazza”, Festival Internazionale del teatro di strada e arti performative giunto alla sua ottava edizione con la direzione artistica della Baracca dei Buffoni, promosso e organizzato dal Comune di Arzano e da Città Metropolitana di Napoli.

Per tutta la serata, il pubblico potrà assistere a performance originali e divertenti che spaziano tra musica, giocoleria, circo, street art, danza e spettacoli itineranti.

Il festival sarà un momento di intrattenimento per grandi e piccini, sia con spettacoli ludico ricreativi che esperienze culturali con sette spettacoli che andranno dal teatro ragazzi, alle evoluzioni aeree, senza tralasciare l’idea di street festival dedicato agli artisti di strada.

Per questa edizione, la direzione artistica ha indicato come tema la metamorfosi fedele, ovvero, la capacità di mutare la propria forma e i propri orizzonti, issando lentamente l’ancora legata alla tradizione del teatro popolare.

«Ogni anno sia stati premiati dall’affetto e dall’entusiasmo del pubblico – come spiega Orazio De Rosa della Baracca dei Buffoni – “Artisti in Chiazza” è ormai diventato un appuntamento fisso sia per le persone provenienti da tutta la Campania sia dagli operatori turistici e per ogni edizione un incremento di spettatori, raggiungendo ben cinquemila adesioni solo nel 2014. Speriamo di aumentare sempre di più questo dato e siamo felici di organizzare questa iniziativa ludica e culturale coinvolgendo artisti nazionali e ponendo un argine all’isolamento culturale dell’immediata periferia della metropoli napoletana. Il teatro di strada, proprio per la sua peculiarità, si fa centro di creatività, apertura culturale e scambio nel desiderio di dare vita a nuove prospettive di coinvolgimento che superano le barriere sociali e culturali. Il tutto attraverso un approccio partecipato e condiviso con il territorio.

L’unione dell’arte di strada come offerta culturale alternativa e le piazze come luoghi di aggregazione sociale e riscoperta della città, rendono necessario questo progetto necessario soprattutto per la valorizzazione e crescita del nostro territorio».

L’iniziativa è a ingresso è libero.