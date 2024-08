Napoli, il mare torna balneabile dopo le piogge

Borrelli (Avs): “Divieto di balneazione non percepito dai cittadini, ora a lavoro per migliorare i servizi sulle spiagge pubbliche”

Il mare di Napoli è nuovamente balneabile. L’Arpac ha diffuso una nota con cui ha confermato il rientro dei valori fuori norma registrati nei giorni scorsi su tutto il litorale partenopeo.

“Come avevamo ampiamente previsto il divieto di balneazione è stato causato dalle piogge che hanno colpito la città nei giorni scorsi, che hanno causato l’aumento della presenza dei batteri in acqua. C’è da dire che del divieto di balneazione non si è accorto praticamente nessuno. Cittadini e turisti hanno continuato ad affollare le spiagge napoletane indisturbati. Ora però bisogna rimettersi a lavoro, l’obiettivo da raggiungere, assieme al Comune, è il miglioramento e l’ampliamento dei servizi su tutte le spiagge pubbliche cittadine. Gli interventi già effettuati a Mappatella, con l’installazione di docce e fontanine e degli ombrelloni e sedie per persone con disabilità, unitamente alla posa della pedana, hanno di gran lunga migliorato la fruizione della spiaggia per tutti. Questi servizi vanno estesi a tutte le spiagge comunali, nessuna esclusa”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.