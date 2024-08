Un pubblico partecipe che ha cantato dall'inizio alla fine della serata, coinvolto da Thomas De Gasperi, Matteo Maffucci e dalla loro band

Piazzale San Pio gremito all’inverosimile per il concerto degli Zero Assoluto nell’ambito della 133^ edizione del Festone. Un pubblico partecipe che ha cantato dall’inizio alla fine della serata, coinvolto da Thomas De Gasperi, Matteo Maffucci e dalla loro band, persone disponibilissime ma soprattutto grandi protagonisti di un significativo segmento della musica italiana di qualità, tant’è che sono arrivati fan da ogni dove.

Si stima che, solo per il concerto, ieri sera a Grottaminarda vi fossero tra le 8mila e le 9mila persone, più quanti erano interessati agli altri momenti di intrattenimento tra lunapark, bancarelle del tradizionale Torrone e di altre bontà gastronomiche e lo spettacolo finale di Radio Arc Rete 101 in Piazza XVI Marzo, il numero delle presenze sale a circa 15mila.

E questa nuova giornata di Festone è iniziata ben presto questa mattina con il giro per le strade cittadine delle bande: “Città di Gioia Del Colle” e “Città di Ailano”, protagoniste anche del matinèe musicale in Piazza Fontana, dando il via al raduno bandistico, altra grande tradizione del Festone.

Sempre in mattinata la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti, quale tributo, in questi giorni di festa, a quanti si sono immolati per la Patria. Occasione per il Sindaco Marcantonio Spera di lanciare un ulteriore monito rispetto al non dimenticare chi soffre e chi vive la solitudine.



Si prosegue in serata con la musica operistica presso la meravigliosa “Cassa Armonica”, a partire dalle ore 19:30, con lo spettacolo musicale “Città di Ailano”, Direttore Giovanni Minafra; a seguire: “Città di Gioia Del Colle”, Direttore Rocco Eletto. Contestualmente l’accensione delle spettacolari luminarie a cura delle ditte “Faniuolo Illuminazioni” e “R. Roberto”.



Il programma civile si intreccia con quello religioso: alle 19:30, infatti, vi sarà la Consegna delle chiavi da parte del Sindaco al simulacro di San Tommaso; a seguire la Processione in onore di San Tommaso e Sant’ Antonio, al cui passaggio, in Piazzale San Pio intorno alle 21:00, vi saranno giochi di fontane e batterie pirotecniche a cura della ditta “Mazzone Fireworksud”.

E per concludere al meglio questa terza giornata di Festone a cura del “Comitato Festeggiamenti Festone” con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, l’intrattenimento per i più giovani con il Dj set di Domenico Cappuccio in Piazza XVI Marzo intorno alla mezzanotte.