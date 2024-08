Alla scoperta degli aspetti scientifici e umanistici della fantasia

Sabato 24 agosto, alle ore 11:00, presso la Sala Pignatelli del Palazzo Ducale, la comunità di Montecalvo Irpino incontra lo studioso Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione e studioso di fantasiologia, per la presentazione del suo libro “Il grande libro della fantasia” (Il Saggiatore). L’incontro, moderato da Massimo Ruccio, è gratuito e aperto a tutti.

Un evento dedicato a tutti coloro che desiderano esplorare la mente umana e scoprire il ruolo fondamentale che la fantasia riveste nella nostra vita. Massimo Gerardo Carrese classe 1978, nato in Svizzera risiede in provincia di Caserta e si occupa sul territorio nazionale di fantasiologia, per enti pubblici e privati, in ambito scolastico, universitario e sociale. Da oltre vent’anni esamina gli aspetti scientifici e umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività. Dalle origini mitologiche alla filosofia, dalla letteratura all’intelligenza artificiale, Carrese ci guiderà in un viaggio affascinante attraverso la storia della fantasia, mostrando come questa facoltà abbia influenzato profondamente la cultura, l’arte e la scienza fin dai tempi antichi.