Villamaina e Gesualdo (Av) – L’Alto Calore domani 22 agosto sospende l’erogazione idrica

Potrebbero verificarsi disfunzioni in virtù della durata degli interventi di riparazione

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di diverse rotture non più procrastinabili sulla condotta adduttrice in agro dei Comuni di Villamaina e Gesualdo, l’erogazione idrica ai serbatoi è sospesa per il giorno 22 agosto 2024.

Pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata del 22 agosto 2024, in virtù della durata degli interventi di riparazione, la cui ultimazione è prevista nella tarda serata