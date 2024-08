Uno stile personale dall’alto valore metaforico, capace di accostarsi al simbolismo dei grandi maestri di fine ‘800

I maestri del secolo scorso hanno dettato le linee sinuose dell’arte visiva e impresso opere su tela senza tempo. In questa narrazione pittorica si è giunti alla lettura visiva dell’arte contemporanea, il non-luogo in potenza, atto a divenire tutto e il contrario di tutto.

In questo dialogo sviluppatosi tra passato e contemporaneo, sostenuta dal vento stabilizzato della sua lettura artistica Marì coglie l’intercapedine, quello spazio vuoto che si genera, in cui aumenta l’isolamento dai tempi veloci e già consumati.

Uno spazio vuoto sì, ma anche un’occasione di respiro, una sospensione d’aria, in cui defilarsi dai tempi veloci e già consumati, di una interiorità effimera, che incupisce, per ricercare una nuova innocenza, un nuovo luogo in cui ritemprarsi nelle piccole cose.

Dopo il grande successo di pubblico e gli encomi dei critici d’arte ottenuti a livello nazionale ed europeo, l’artista irpina Marì, pseudonimo di Antonella Gensale, ritornerà ad esporre le sue opere Montefalcione con la personale dal nome Intercapedine – uno spazio da riempire tra vecchio e nuovo mondo che verrà inaugurata il 22 agosto e resterà visitabile fino al 27 agosto, nelle fasce orarie 19:00-23:30, nel contesto della galleria d’arte di via Cardinale dell’Olio.

Uno stile personale dall’alto valore metaforico, capace di accostarsi al simbolismo dei grandi maestri di fine ‘800 ma riattualizzato in chiave contemporanea, così da essere espressione delle storie, dei sentimenti e dei misteri nel nostro tempo.

“L’intercapedine è quello spazio vuoto tra il vecchio e il nuovo mondo, in cui ritrovare una rinnovata innocenza, poter dare forma nuova alle cose con la giusta attenzione e il giusto tempo – questo afferma l’artista della mostra che si terrà nel suo paese d’origine.

Le composizioni della pittrice – che ha in programma tra settembre e ottobre ulteriori mostre a Palermo | Experience Risveglia le tue emozioni per sei mesi a partire da ottobre, a Venezia | 60° Biennale di Venezia Arte, Padiglione Nazionale Grenada e ancora a Pescara | Rinascenza Contemporanea III – sono tutte accomunate dalla capacità di ispirare e connettersi in maniera autentica con il pubblico.