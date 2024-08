L’evento ruota tutto attorno alla realizzazione di un’opera pittorica, che coprirà l’intera durata dello spettacolo

Pronti a ripeterci…

Dopo un po’ di anni, finalmente torniamo ad esibirci a casa. Grazie all’Amministrazione Comunale di Serino, il 26 agosto ore 20.30 saremo in Piazza Iannelli (Fraz. Raiano) con il nostro spettacolo Il Colore Dei Suoni musica e pittura.

L’evoluzione di questo Spettacolo unico nel suo genere, eccitante, suscita una fantastica emozione che incuriosisce, lasciandovi stupefatti, ambigui… alla fine per un attimo ci si rimane senza fiato, si sente l’anima penetrare dalla gola! Affascinante, Emozionante e Stupefatto…

La straordinaria forza della musica che si intreccia con la pittura per dare vita ad uno spettacolo dalla grande intensità emotiva. Tutto questo è “Il colore dei suoni”. L’evento, nato dall’amicizia tra il pittore Sabino Matta e il pianista Nicola Colacurcio, è unico nel suo genere e parte dalla consapevolezza dei due artisti che spesso accostare le diversità significa esaltarle, dando vita a qualcosa di singolare bellezza.

Il progetto è il risultato di un avvenimento del tutto casuale, che gli artisti stessi raccontano. Il 7 ottobre 2009, in occasione del suo compleanno, Colacurcio suonò per gli amici. Mentre le note riempivano la stanza Matta, ispirato dalla musica, cominciò a disegnare. L’happening suggestivo che ne risultò, rappresenta la base della performance che tutt’oggi continua ad affascinare il pubblico e a perfezionarsi tramite una ricerca parallela e un’affinità progettuale capace di realizzare questa interazione tra le arti.

L’intento è quello di creare un’armonia, ma anche una lotta e tensione tra colori e suoni. Questa indispensabile componente unita alla professionalità degli artisti, faranno vivere ai partecipanti una esperienza unica ed emozionante.

Evento Patrocinato dal COMUNE DI SERINO.

SPETTACOLO “IL COLORE DEI SUONI musica e pittura”.

LUNEDI 26 AGOSTO ORE 20.30

SERINO (AV).

PIAZZA IANNELLI (FRAZ. RAIANO).

INGRESSO LIBERO.

L’evento ruota tutto attorno alla realizzazione di un’opera pittorica, che coprirà l’intera durata dello spettacolo. A dare l’ispirazione a Sabino Matta saranno le note del pianoforte di Nicola Colacurcio e della clarinettista Vanessa Ottaviano che spazierà dalla musica classica a quella più moderna.

Vi Aspettiamo nella splendida Piazza Iannelli nel COMUNE di SERINO lunedi 26 agosto ore 20.30.