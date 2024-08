Manifestazione che unisce l’arte nelle sue varie sfaccettature e l’enogastronomia

I vicoli e le piazzette di ‘Capocasale’ sono pronti ad ospitare turisti e visitatori attratti dalle tante prelibatezze che si potranno assaggiare nei numerosi stand enogastronomici: Le prelibatezze di nonna Rosa, Casa Vittoria, Panificio Castello, Gustarte Take away – “I Taccun”, Pizzeria D’Addio, Macelleria da Fabrizio “Panjanc”, Azienda Agricola Ciervo, Bar Castello, Alimentari F.lli Iadevaia, Alta Gelateria Roma, Azienda Agricola Posillico, Braceria Dante, Macelleria Dante, Azienda Vitivinicola Santimartini, Birra Amore, Gustarte Takeaway Zeppole, Natura e Sapori Della Valle, Ristorante Martone, Terre di Janare, G.S. Fish Pescheria, Alimentari Iuliucci Alessandro, La Sagliutella Società Agricola, Azienda agricola De Rosa Carmine, Apicoltura Alba di Carfora, Macelleria Oropallo.

Ma anche il vino sarà grande protagonista e non avrebbe potuto essere diversamente in una terra naturalmente vocata all’enologia. Infatti, dopo l’ampio spazio dedicato nelle precedenti edizioni al settore enologico locale e campano, anche in questa ottava edizione di ‘Gustarte’ sarà riservato ampio spazio al vino.

Il programma prevede due masterclass.

Venerdi 23 Agosto 2024

Ore 19.00 Giardino pensile “Palazzo STASI”.

Masterclass dal titolo: Vino ed Arte della Restanza – la Campania del vino in anfora.

Un viaggio emozionale per raccontare il legame ancestrale tra vino e ceramica attraverso le storie di “artigiani” che hanno fatto scelte alternative, in controtendenza, che hanno deciso di popolare, in forme nuove, i luoghi, stabilendo con essi nuove relazioni, primi abitanti di una nuova comunità. Un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile con una degustazione di 5 vini pregiati. A cura del dott. Pasquale Carlo – giornalista enogastronomico con il dott. Nicola Materazzo economista e sommelier professionista e Elvio Sagnella – maestro ceramista.

Sabato 24 Agosto 2024

Ore 19.00 Giardino pensile “Palazzo STASI”

Masterclass dal titolo: Giovani e innovativi – il Sannio dei Vini diversi.

Un percorso nella storia enologica sannita raccontando il rapporto della terra di giovani che hanno deciso di restare e dare vita a progetti di valorizzazione della biodiversità di un territorio legato da millenni alla coltivazione della vite. Vini rari, antichi e per questo meno diffusi, moderni e affascinanti.

A cura del dott. Pasquale Carlo – giornalista enogastronomico con la dott.ssa Mariagrazia De Blasio Delegata AIS Benevento e Vincent Renzo – vice delegato sezione Benevento ONAV.

Gli eventi sono a numero chiuso.

Per info e prenotazione www.gustarte2024.it – cell. 3278351634

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Gustarte APS, anche in virtù del finanziamento del MASAF grazie all’interessamento del Senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia.

I Partner dell’evento sono: Regione Campania, Provincia di Benevento, Parco intercomunale DEA DIANA, Comune di Durazzano, Unci Agroalimentare, Slow Food Valle Caudina, Associazione Jouska, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) – sezione di Caserta, Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva dei Monti Tifatini, MarGin, Acqua Panna, S. Pellegrino.