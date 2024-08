La competizione si svolgerà su un percorso di 6km e 500 metri

Mancano due prove al termine della campionato interregionale ciclocrono CSI 2024, la penultima sarà di scena sabato 24 agosto a Panni (FG) con la 1^ edizione cronoscalata città di Panni e l’ultima il primo settembre a San Salvatorre Telesino (BN) e, a contenersi la leaderchip di miglior scalatore nelle rispettive categorie sono i seguenti scalatori: cat. woman1 dominio incontrastato dell’atripaldese Annalisa Albanese (eco evolution bike) con punti 60; nella cat. Elite la lotta è tra Lorenzo Allegretti (O’Metetore) con punti 45 e, Domenico Principe (Cicli Spano Sipontino) con punti 39; nella cat. Junior Francesco Macchione (Team Brasciwood ) con punti 30 e, Alessio Tabasco(Team wellness) punti 15; cat. Master1 sono in lotta Isidoro Scala (Cicli team no stress) con 27 punti, Antonio Danilo Gargano (bike in tour vallo di Diano) 23 punti e Adamo Carpentieri (Cicli Serino) con 21 punti.

Nella cat. Master2 l`instancabile Raffaele Cinque (ciclismo Sorrentino ) con 45 punti se la gioca con Vincenzo Damiano (Canusium bike) con 39 punti, mentre nella cat. Master3 in lotta ci sono ben cinque concorrenti, Giuseppe Cantucci (ciclisti del Pollino) punti 36, Adriano Caputi (Cicli Spano Sipontino ) punti 34, salvatore De Bonis (O`Metetore ) con 32 punti, Luigi Caputi (Team All bike Ruvo di Puglia) punti 30 e Angelo Vaccaro (GC Avigliano) punti 30.

Nella Cat. Master4 la lotta è tra Gaspare Cappiello (ciclismo Sorrentino) 39 punti, l”Irpinio Giuseppe Calo` (O` Metetore ) punti 35 e Massimiliano Belsito (Team cicogna Cerignola ) punti 34;

cat. Master5 Michele Aristide (ciclistica val Comastra) 52 punti, Matteo Troiano (free bike Foggia) punti 42 e Pietro Terno (ciclo team no stress) 32 punti; cat. Master6 Elvio Bocale (Team Padre Pio ) punti 47 se la gioca con Giovanni Vivere (O’Metetore ) con 46 punti. Cat. Master7 Fabrizio Catapano (New Daunia cycling ) 47 punti, Mario Bosco (ciclistica sannita) punti 33 e Raffaele D”Oronzio (Mary J sweet Angel) 30 punti. Ultima cat. Master8 il foggiano Orlando Cosimo (Team Padre Pio) con 43 punti, e Angelo Ruocco (eco evolution bike ) punti 34 e Adolfo De Gennaro (ciclismo sorrentino) con punti 25. Appuntamento, dunque, sabato a Panni in provincia di Foggia per la prima edizione cronoscalata città di Panni, gara valida per la 5^ prova del campionato interregionale ciclocrono CSI 2024. La competizione si svolgerà su un percorso di 6km e 500 metri un dislivello 370 metri e pendenza media 5,5% e massima 13,4%. Ritrovo per i concorrenti per ritiro pettorale e dalle ore 14,00 alle ore 14,45 presso Municipio Comunale di Panni. Trasferimento verso la partenza ore 15:00, mentre la partenza del primo atleta è alle ore 15:30 da C.da S. Antuono – area industriale SP149. Attesi numerosi grimpeur provenienti, da oltre dalla Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Cronometraggio affidato a Celestino Anzivino di Speedpass.