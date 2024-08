In apertura avremo il Laboratorio Audio Visivo “I racconti della Nonna”

Il meraviglioso Castello Ducale di Bisaccia ospiterà, il 24 agosto, una tappa del Festival delle Radici dedicata alla Celebrazione delle Radici Linguistiche ossia il Dialetto.

In apertura avremo il Laboratorio Audio Visivo “I racconti della Nonna” a cura del Regista e Sceneggiatore Federico Di Cicilia e della comunità coinvolta – racconti della tradizione orale declinati nel dialetto locale. Un laboratorio che ha riscosso grande attenzione e successo nella precedente tappa di Monteverde.

A seguire, nello spazio dedicato alle “Radici di un popolo”, Emanuela Sica porta in scena, in anteprima assoluta, un estratto del monologo teatrale “La Principessa di Bisaccia” a firma della scrittrice Irpina in cui si intrecciano storia e leggenda, mistero e archeologia ma non solo.