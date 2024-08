Questo evento, ormai un appuntamento imperdibile dell’estate in Costiera Amalfitana, celebra una delle eccellenze del territorio

Organizzata nel suggestivo borgo di Atrani, che ha fatto innamorare registi e attori di tutto il mondo, la sagra rappresenta un momento di festa per la comunità locale e un’opportunità unica per i turisti di scoprire la cultura enogastronomica campana. Atrani, con il suo fascino senza tempo, è stata recentemente scelta da registi hollywoodiani per girare film come “Equalizer” e “Ripley”, confermandosi un luogo iconico e carico di ispirazione cinematografica.

Gli stand gastronomici, dislocati all’interno del paese, offriranno ai visitatori la possibilità di gustare specialità preparate con pesce fresco, pescato direttamente dalle acque del Mar Tirreno, immergendosi così nell’atmosfera unica del borgo.

Il programma della sagra prevede inoltre una ricca offerta di intrattenimenti musicali. La serata del 21 agosto sarà animata dall’esibizione dei Caffeina Band, una formazione musicale rinomata per la loro energia e capacità di coinvolgere il pubblico con un repertorio variegato che spazia dal pop al rock.

Un altro momento clou della manifestazione sarà la serata del 22 agosto, che vedrà l’esibizione dal vivo di Gigione, l’amatissimo cantautore di Boscoreale. Conosciuto per il suo stile unico che mescola musica folk e temi goderecci, Gigione è una vera icona della musica popolare italiana, che continua a suscitare entusiasmo in tutta la Campania e oltre. La sua figura ha catturato l’attenzione anche del cinema, diventando il soggetto del documentario “Essere Gigione” – L’incredibile storia di Luigi Ciaravola, diretto da Valerio Vestoso. Questo documentario ha ottenuto lo status di opera d’interesse culturale dal Ministero dei Beni Culturali diretto dall’allora Ministro Franceschini, riconoscendo il valore socioculturale del fenomeno Gigione.

L’ingresso alla sagra è libero, mentre la degustazione del menù completo sarà disponibile al costo di € 22,00, permettendo così di assaporare tutte le delizie proposte dagli stand. La Sagra del Pesce Azzurro di Atrani si distingue per la sua attenzione alla qualità, garantendo un’esperienza autentica nel rispetto dell’ambiente marino.

L’evento è aperto a tutti e gli organizzatori invitano tutti gli amanti della buona cucina e della musica popolare a prendere parte a questa festa dedicata ai sapori del mare. Gli stand apriranno alle ore 20:30