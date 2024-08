“I cinque linguaggi dell’amore”: A Montefalcione l’incontro dibattito del Circolo San Nunzio Sulprizio

L'evento è in programma mercoledì 21 agosto alle ore 19:00

Il Circolo MCL San Nunzio Sulprizio APS organizza in collaborazione con l’associazione Incontro Matrimoniale, l’Associazione Stampa della Provincia di Salerno e la Società Italiana per Protezione dei Beni Culturali della provincia di Avellino e con il patrocinio del Comune di Montefalcione l’incontro/dibattito dal titolo “I Cinque linguaggi dell’Amore. Come dire ti amo alla persona amata” ispirato al noto libro di Gary Chapman.

L’evento in programma mercoledì 21 agosto alle ore 19:00 si terrà presso il Chiostro comunale di Montefalcione. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Emanuela Pericolo assessore alla Cultura del Comune di Montefalcione, di Michele Cutolo vicepresidente nazionale MCL, di Nunziante De Maio presidente Associazione Stampa della Provincia di Salerno e delegato Società Italiana per Protezione dei Beni Culturali della provincia di Avellino, e don Lupo Palladino, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Benevento.

Durante l’evento, interverrà Bruno Iadaresta, responsabile della Scuola del Moige – Movimento Italiano Genitori e si approfondiranno i concetti dei cinque linguaggi dell’amore con la partecipazione di Rocco e Carmela Picarone, Teresa e Salvatore de Bonis, membri dell’associazione “Incontro Matrimoniale”. Il dibattito sarà arricchito dall’intervento dell’avvocato matrimonialista Paolo Anania Laudisi, che terrà una presentazione dal titolo “Adesso chiamo l’avvocato!!!”.

L’incontro sarà moderato da Adriano Palmieri, presidente del Circolo San Nunzio Sulprizio APS che ha promosso l’iniziativa. «I 5 linguaggi dell’amore – spiega Palmieri – è un libro utilissimo per chi, avendo deciso di amare il proprio coniuge, vuole scoprire quali sono i gesti e gli atteggiamenti che lo fanno sentire amato. Per chi vuole conoscere in sé stesso che cosa lo fa sentire amato o per chi ha il coraggio di ammettere che da solo non può farcela, e che, per quanto ricco possa essere, ha bisogno di essere amato; per chi vuole sperimentare la forza ricreatrice del perdono. Ed ancora per chi, avendo la fede, vuole lasciarsi coinvolgere dalla potenza rigeneratrice del Vangelo. Un testo utile per tutte le coppie di sposi e per tutti gli operatori pastorali e per questo abbiamo deciso di presentarlo mercoledì a Montefalcione. Invito tutti a partecipare a questo momento di riflessione e di approfondimento su come migliorare la comunicazione affettiva sia all’interno della coppia che verso gli altri».

In concomitanza con l’evento, l’artista Ada Sophia Cantarella esporrà le sue opere presso il Chiostro comunale adiacente alla Chiesa di Nostra Signora.