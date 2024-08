Torre del Greco (Na) – Maltempo, raffiche di vento forti e danni sulla litoranea

“Fenomeni temporaleschi sempre più estremi, e c’è chi ancora mette in discussione il climate change”

La strada Litoranea di Torre del Greco è stata duramente colpita da un nubifragio e da venti forti che hanno causato notevoli danni. Lungo la carreggiata diversi alberi sono stati abbattuti dalla forza del temporale, molti dei quali sono caduti al centro della strada. Diversi i danni anche ai lidi che si sono visti portare vie tendoni, coperture e attrezzature come tavoli e sedie. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Ci troviamo sempre più spesso di fronte a eventi temporaleschi estremi, con acqua e vento che si abbattono all’improvviso sulle città con una intensità difficilmente registrata negli anni passati. Ormai dobbiamo abituarci a questi fenomeni e lavorare insieme alle amministrazioni comunali per prevenirne i danni. E pensare che ci sono ancora in giro i negazionisti del climate change e gli oscurantisti dell’azione irresponsabile degli uomini che sta avendo un impatto sempre più deleterio sul clima globale. La mia solidarietà a chi ha subito i danni del temporale e il mio invito a guardare bene questi e altri video che arrivano in presenza dei temporali per capire quanto sia importante lavorare tutti per una immediata inversione verso la sostenibilità delle azioni, delle produzioni e dell’economia globale e locale”. Questo il commento di Borrelli.