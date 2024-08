Ulteriori indagini proseguiranno sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avellino

Rimane costante l’attenzione e la vigilanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, anche attraverso l’impiego di personale in divisa ed in abiti civili, pianificandoli in base a fasce orarie e luoghi “sensibili” preventivamente individuati in base al possibile modus operandi utilizzato dai malfattori.

Nella tarda serata di ieri, infatti, nei comuni di Nusco, Torella dei Lombardi e Montella un’Audi A3 è stata intercettata dai Carabinieri della Compagnia di Montella sull’SS7 Ofantina Bis ed è stata sequestrata.

L’intervento della “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile di Montella, unitamente a quelli delle Stazioni di Montemarano e Caposele, dopo un breve inseguimento, ha messo in fuga i ladri che, dopo aver abbandonato l’auto sulla carreggiata, a ridosso del guard-rail, sono riusciti a far perdere le proprie tracce nelle vicine campagne, approfittando della folta vegetazione e della scarsa luminosità Proficua e fondamentale è stata la collaborazione di alcuni cittadini che al “112” avevano segnalato l’Audi A3 potenzialmente sospetta con tre persone a bordo e che hanno permesso ai Carabinieri, di predisporre un immediato dispositivo grazie al quale hanno intercettato il veicolo che è stato sequestrato e, di fatto, sventato altri furti.

Oltre all’autovettura, sulla quale i militari effettueranno gli accertamenti tecnici, sono stati sequestrati attrezzi da scasso e alcuni scaldacollo indossati dai malviventi per il travisamento durante i furti.

I Carabinieri, infatti, hanno motivo di ritenere che i predetti, in precedenza, siano stati gli autori di 2 furti in abitazione consumati a Nusco e Torella dei Lombardi e, successivamente, del furto di un veicolo a Montella utilizzato per allontanarsi dalla provincia di Avellino.

Le ulteriori indagini proseguiranno sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avellino.